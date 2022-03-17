الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تواصل حربا تهويدية ضد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته والتصعيد المستمر في الدعوات التحريضية المستمرة لتوسيع دائرة تلك الاقتحامات، والتي كان آخرها هذا اليوم بذريعة الأعياد اليهودية.

كما أدانت الوزارة بشدة إقدام المقتحمين المتطرفين اليهود على أداء طقوس تلمودية أمام قبة الصخرة وأداء صلوات علنية في باحات المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذا التصعيد وتعتبره جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية مألوفة ومكشوفة تقوم على توظيف المناسبات والأعياد الدينية لتحقيق أطماعها.

كما اعتبرت الوزارة هذا التصعيد “وصفة” إسرائيلية لجر ساحة الصراع نحو مربعات العنف والحرب الدينية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد والاستهداف المباشر للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتم يوميا بإشراف المستوى السياسي وتوجيهاته ودعمه اللامحدود للجمعيات والمنظمات الاستيطانية.

وطالبت الوزارة “اليونسكو” بالتحرك العاجل لتنفيذ قراراتها ذات الصلة، كما دعت المجتمع الدولي الى صحوة حقيقية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.