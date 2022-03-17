عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

منذ ساعات الصباح الباكر، بدأت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس، وسط تأمين عناصر شرطة الاحتلال الحماية لهم وانتشارها في الباحات.

وأفادت تقارير مقدسية بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات كبيرة، بعد فتح “باب المغاربة” عند الساعة السابعة صباحا، وهو الخاضع لسيطرة شرطة الاحتلال بشكل كامل.

وأضافت أنهم انتهكوا حرمة المسجد من خلال صلواتهم واحتفالهم في عيدهم العبري “المساخر” أو ما يطلقون عليه بـ”البوريم”.

وأشارت إلى أن عددًا منهم اقتحموا المسجد بلباسهم التوراتي، كما يفعلون عادة في أعيادهم العبرية، في استفزاز للمصلين المتواجدين في المسجد الأقصى والذين ضيّقت شرطة الاحتلال على دخولهم ووصولهم إليه، عبر تفتيشهم واحتجاز هوياتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عز غوارية من مدينة أم الفحم خلال تواجده في المسجد الأقصى، تزامنًا مع اقتحام سبعين مستوطنًا لباحاته خلال ساعات الصباح.

وكانت جماعات “الهيكل” قد دعت مناصريها من المستوطنين لاقتحام الأقصى اليوم الخميس احتفالاً بـ”البوريم”.

وقالت في تلك الدعوات “في عيد المساخر نصعد إلى جبل الهيكل لنشكر الرب على المعجزة ونكرس أنفسنا لبناء الهيكل من جديد”.

وستُحاول جماعات “الهيكل” إدخال الكعك الخاص بالعيد والملابس التنكرية إلى داخل المسجد الأقصى في هذا اليوم.

يُشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى خلال فترتين الأولى صباحًا، والثانية ظهرًا، حيث تؤمن شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح الحماية الكاملة لهم.