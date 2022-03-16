السودان.. مقتل 13 شخصا بانهيار بئر للتنقيب عن الذهب

قتل 13 شخصا وأصيب آخرون إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب في مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان غرب السودان.
ونقل موقع "دارفور24" عن أحد المعدّنين الأمين أحمد، أن البئر انهارت ليلة البارحة على أكثر من 40 من عمال التنقيب عن الذهب، في منطقة "ام دوال".
وأضاف أن هناك 10 جرحى حالاتهم خطرة.
ونقل الموقع عن المدير التنفيذي لمحلية تلودي عبد الرحمن موسى الأمين أن مستشفى تلودي استقبل صباح اليوم 13 جثة من ضحايا الحادثة، وأوضح أن الحادث يعود إلى ظهور كميات كبيرة من الذهب في أحد الآبار وعلى إثر ذلك تدافعت أعداد كبيرة من المعدنيين ما أدى إلى انهيار التربة عليهم.
وتوجد في محلية تلودي أعداد كبيرة من المناجم يعمل فيها آلاف المعدنين، وبحسب الأمين فإن حوادث الانهيارات تعددت بالمنطقة، آخرها وقع الأسبوع الماضي في وراح ضحيته 3 أشخاص.
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