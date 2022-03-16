مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) بـ(1ر31) نقطة وبنسبة (72ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (02ر4312) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (10ر4343) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(438) ألفًا و(470) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (8ر6) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(689) ألفًا و(889) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (138ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (28ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (417) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (13ر12) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (768) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (33ر22) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (351) ألف ريال عُماني وبنسبة (20ر10) في المائة.