الأسرى الفلسطينيون بسجون إسرائيل يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام من 25 مارس

أعلنت الحركة الفلسطينية الأسيرة في السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ابتداء من 25 مارس الجاري.
وأكدت الحركة الأسيرة في بيان لها – نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - أنه في "ظل تعنت الاحتلال الاسرائيلي عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا، وفي هذا السياق قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 حتى تحقيق مطالبنا الشرعية".
وشددت الحركة الأسيرة على أن معركتها مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض والإنسان، داعية جماهير الشعب الفلسطينى وقواه وفصائله إلى مساندتها في هذه المعركة.
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