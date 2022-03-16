العاهل السعودى يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي غادر المستشفي بعد أن أجرى صباح اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، موضحة أنه من المقرر أن يخضع العاهل السعودي للراحة عدة أيام حسب الخطة العلاجية.

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