أسعار الذهب تواصل الانخفاض
واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الثلاثاء، إذ أدت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين زادت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في 3 سنوات، مما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 1928.58 دولار للأونصة عند الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثالث من مارس الجاري عند 1924.56 دولار.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 في المائة إلى 1930.70 دولار.
ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأمريكي في نهاية اجتماعه، الذي يستمر ليومين، غدا الأربعاء رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 2428.72 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الاثنين أضعف جلسة له في عامين مع انحسار مخاوف الإمدادات.
وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8 في المائة إلى 24.58 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.8 في المائة أيضا إلى 1012.04 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تواصل الانخفاض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.