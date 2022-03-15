أسعار الذهب تواصل الانخفاض

أسعار الذهب تواصل الانخفاضواصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الثلاثاء، إذ أدت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين زادت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في 3 سنوات، مما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 1928.58 دولار للأونصة عند الساعة 10:32 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثالث من مارس الجاري عند 1924.56 دولار.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 في المائة إلى 1930.70 دولار.

ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأمريكي في نهاية اجتماعه، الذي يستمر ليومين، غدا الأربعاء رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 2428.72 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الاثنين أضعف جلسة له في عامين مع انحسار مخاوف الإمدادات.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8 في المائة إلى 24.58 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.8 في المائة أيضا إلى 1012.04 دولار.