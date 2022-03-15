افتتاح معرض (عرسي شو) بصنعاء

افتتاح معرض (عرسي شو) بصنعاءافتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالله عبدالولي نعمان صباح اليوم بصنعاء معرض عرسي شو بنسخته الرابعة الذي تنطمه شركة شو آي كان لصناعة المعارض والمؤتمرات من 15 - 17 مارس للعام الرابع على التوالي.

وخلال الافتتاح حيا وكيل وزارة الصناعة والتجارة الجهود التي عملت على إقامة وإنجاح معرض عرسي شو، وفي مقدمتها شركة شو آي كان لصناعة المعارض والمؤتمرات، معبراً عن إعجابه لما شاهد داخل المعرض من أجنحة متنوعة من مستلزمات الاعراس والمناسبات الفرائحية.

وقال "رغم أن المفترض الاهتمام حالياً بمتطلبات الناس قبل حلول شهر رمضان المبارك، خاصة المواد الاستهلاكية من المواد الغذائية، إلا أننا نحيي مثل هذه الفعاليات التي تنعش الروح في المجتمع اليمني، خاصة أن عرسي شو خاص بالأفراح، لنثبت للعالم في ظل هذا العدوان الغاشم والحصار الجائر أن نفرح ونبتهج أيا كانت ممارساتهم العدوانية وكواحد من جوانب الصمود الوطني".

وأكد أن مثل هذه المعارض تؤكد استحقاقنا للحياة بصمود وثبات، وتثبت أننا شعب حضاري وأننا سنتجاوز الكثير من الصعوبات.

من جانبه أوضح مدير عام شركة شو آي كان لصناعة المعارض والمؤتمرات أحمد جلال الدحان، أن معرض عرسي شو أصبح من أبرز المعارض في اليمن لمستلزمات الأعراس شاملة، سواء رجالي أو نسائي.

وأشار الى 105 أجنحة مشاركة في المعرض لشركات وبيوت تجارية وغيرها جميعها خاصة بالأعراس، وأن الاقبال هذا العام أفضل من العام السابق الذي شارك فيه 84 جناح، متمنياً أن ينال المعرض اعجاب كل الزائرين وأن يحقق المردود المرجو لكل المشاركين.

