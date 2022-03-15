الأمين العام يشارك في افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022

شارك السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال الدورة الثامنة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه الإسكوا بمقرها في بيروت بالتعاون مع جامعة الدول العربية و عدد من الشركاء.

و صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن الأمين العام أثنى في مستهل كلمته على جهود الاسكوا، مشيداً بحرصها على تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و قال المصدر أن أبو الغيط أشار إلى تبعات الأزمة الصحية التي ألقت أعباء اضافية على عاتق الدول العربية، و تسببت في فقدان العديد من المكاسب التي حققتها قبل الجائحة، مشيرا على وجه الخصوص إلى الارتفاع المقلق لأرقام الفقر و الجوع في العالم العربي و مخاطر ذلك على أمن و استقرار المجتمعات.

و نبه أبو الغيط إلى تدهور أرقام الأمن الغذائي العربي بسبب آثار الجائحة و ندرة المياه و التغير المناخي، مضيفاً في هذا الشأن أن الحرب في أوكرانيا ستكون لها تداعياتها على المنطقة العربية بسبب ارتفاع اسعار الحبوب و السلع و مواد الطاقة.

و أضاف المصدر في هذا السياق، أن الأمين العام أشار إلى أن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وإدراكا منه بخطورة هذه الأوضاع ، قد أصدر في اجتماعه الأخير قرارا بإعداد دراسة استراتيجية تكاملية حول الأمن الغذائي العربي، تمهيدا لعرضها على القمة العربية القادمة في الجزائر، أو عرضها ضمن ملفات القمة التنموية الخامسة، المقرر عقدها مطلع العام القادم في موريتانيا.

و حول سياسات التعافي من الجائحة، شدد الأمين العام على أهمية بناء قدرات المؤسسات، و تشجيع الاختيارات الاقتصادية المستدامة، و زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، بالإضافة إلى التغيير الذكي لأوجه الإنفاق.

كما تطرق أبو الغيط إلى آخر مستجدات جهود جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة، مشيرا على وجه الخصوص إلى المبادرة العربية للقضاء على الجوع و إطلاق الشبكة العربية للعلوم و التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يعالج و للسنة الثانية على التوالي موضوع التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما يستعرض جهود الدول العربية في مجال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030،