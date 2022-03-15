رويترز: مسؤولون خليجيون يدرسون دعوة الحوثيين لمشاورات بالرياض

نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين خليجيين اثنين قولهما إن مجلس التعاون يبحث دعوة أطراف الأزمة اليمنية، ومنهم الحوثيون، لمحادثات في السعودية.

وأضاف المسؤولان في تصريحات خاصة لرويترز أن هناك دعوات رسمية لمشاورات اليمن ستُرسل في غضون أيام.

كما أشار المسؤولان إلى أن المحادثات ستجرى بين 29 مارس إلى 7 أبريل في الرياض، حال موافقة الحوثيين على الحضور.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما قبل صدور إعلان رسمي هذا الأسبوع إن المحادثات المزمع عقدها تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية.

وكان مجلس وزراء الداخلية العرب، قد أعلن هذا الشهر تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.