العراق: إلغاء المطالبة بفحص الـ”PCR” خلال السفر من وإلى البلاد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، إلغاء المطالبة بفحص الـ(PCR) خلال السفر من وإلى العراق والاكتفاء بشهادة التلقيح الدولية للوافدين والمغادرين.
وذكرت سلطة الطيران في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أنه استناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يتم الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية (COVID-19) للوافدين إلى العراق أو المغادرين منه، سواء من المواطنين العراقيين أو الأجانب أو من يتراوح أعمارهم 12 سنة فما فوق، وتبين تلقيهم جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون) أو جرعتين لبقية الأنواع بدءاً من الأول من الشهر المقبل.
وأضافت أنه يستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه، مقدما التقارير الطبية الصادرة من اللجان المختصة وإلزامه بجلب فحص (PCR) سالب أجري خلال الـ72 ساعة قبل موعد الرحلة يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا.
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