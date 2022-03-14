الجيش اللبنانى: القبض على 391 شخصا وضبط 59 سلاحا حربيا خلال الشهر...

أعلنت قيادة الجيش اللبناني القبض على 391 شخصا من جنسيات مختلفة، خلال شهر فبراير الماضي، لتورطهم في جرائم وجنح متعددة؛ منها الإتجار بالمخدرات، والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية بدون أوراق قانونية.

جاء ذلك في بيان للجيش اللبناني، اليوم /الإثنين/، حول حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحداته في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر فبراير الماضي.

وذكر الجيش أن المضبوطات خلال تلك العمليات شملت 59 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

وأشار إلى أن المتهمين تم تسليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.