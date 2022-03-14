اشتية يدين تنفيذ الاحتلال أعمال بناء في الحرم الإبراهيمي

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، قيام سلطات الاحتلال والمستوطنين بتنفيذ أعمال حفر وبناء في باحات الحرم الإبراهيمي بغرض التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الحرم وتهويده، مطالبا اليونسكو وهيئات الأمم المتحدة التدخل لحماية الحرم كموقع ديني وأثري وتاريخي، مؤكدا الدفاع عن مقدساتنا في القدس وفي الخليل وفي كل مكان.

وقال اشتية في مستهل كلمته في اجتماع مجلس الوزراء بمدينة رام الله “إن فلسطين المحتلة بأرضها ومقدساتها ليست المكان المناسب لأية جهة أو لأي مسؤول أجنبي ليمارس دعايته الانتخابية فوق أرضها ومن باحات مقدساتها ومن على أرض المستعمرات”.

وحول مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى «قانون الجنسية» الذي يمنع لم شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، أكد اشتية أن هذا الأمر مدان ومستنكر، وأن القانون يعكس بوضوح عقلية المؤسسة الحاكمة في إسرائيل المبنية على العنصرية ضد الفلسطينيين.

وثمن مجلس الوزراء إطلاق حملة مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في أكثر من خمسين جامعة ضمن فعاليات أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، وهذه الحملة المنادية بتطبيق القانون الدولي على فلسطين ووقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

كما رحب بتشكيل الحملة الموريتانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، موجها التحية والاكبار لموريتانيا الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا، مشيدا بالجهد الكبير الذي تبذله المنظمات الحقوقية والأكاديمية الموريتانية في دعم الحق الفلسطيني وفي مناهضة التطبيع والعنصرية.

وحول نقش سلوان، الذي تناقلت موضوعه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أوضح اشتية أن وزير الخارجية تواصل مع نظيره التركي الذي نفى صحة تلك الأخبار ووصفها بالزائفة، مؤكدا أن المخطوطة التي تم العثور عليها في القدس عام 1880 إبان حقبة الحكم العثماني في فلسطين، ما زالت موجودة في متحف إسطنبول وأنه لم تجر أي مباحثات بين تركيا وإسرائيل حول هذه المخطوطة.

وبخصوص الجالية الفلسطينية في أوكرانيا، قال رئيس الوزراء:” إنه تم إجلاء كل من طلب المغادرة من هناك، وانتقلوا بسلاسة وسلام إلى الدول المجاورة، شاكرا سفرائنا وجاليتنا وتنظيمنا وقوانا الوطنية في الدول المجاورة لأوكرانيا على جهدهم وتعاونهم”.

ولفت اشتية إلى أنه تم أمس الاحتفال بيوم الثقافة الفلسطيني الذي يصادف ذكرى مولد شاعر فلسطين الكبير محمود درويش، مؤكدا أن الثقافة هي إحدى أدوات المقاومة وسنحافظ عليها ونحميها.

وأدان مجلس الوزراء الاعتداء الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا وقوفه إلى جانب المملكة.

كما شكر الحكومة السعودية على جهدها في تسهيل أمور القافلة الأولى من معتمري قطاع غزة التي تغادر اليوم الى الديار المقدسة.