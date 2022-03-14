جامعة الدول العربية تؤكد على حرصها الدائم على الدعم المستمر للأونروا

جاء ذلك خلال مداخلة الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) على هامش مشاركتها في الاجتماع التشاوري للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين الذي انعقد صباح اليوم الأحد الموافق 13/3/2022، والذي أكدت فيه الأمانة العامة على تمسكها بموقفها الثابت من عدم المساس بتطوير نظام تسجيل اللاجئين الفلسطينيين بصفة اللاجئ الفلسطيني أو أعداد اللاجئين الفلسطينيين، محذرة من خطورة الوضع الحالي من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية الذي أدى الى نشوب ازمة لاجئين اوكرانيين وما لذلك من انعكاسات قد ينجم عنها تقليص مساهمات الدول الأوروبية الموجهة للأونروا، كما رحبت الأمانة العامة باستقبال فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمفوض العام للأونروا وتأكيد فخامته على الدعم المطلق من مصر للأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية الهامة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية خاصةً في مجالي التعليم والصحة.

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