الكاظمي يصل أربيل للاطلاع على القصف الإيراني

وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى محافظة أربيل للاطلاع على القصف الإيراني الذي استهدفها أمس الأول.

وأظهرت الصور وصول الكاظمي برفقة مسؤولين أمنيين، وكان باستقباله في مطار أربيل الدولي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.