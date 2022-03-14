استئناف رحلات العمرة من قطاع غزة

غادر الفوج الأول من معتمري قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، عبر رفح البري باتجاه الأراضي المصرية تمهيدًا لسفرهم إلى الديار الحجازية لأداء مناسك العمرة، بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بغزة، عادل صوالحة في تصريح صحفي، إن الفوج الأول يبلغ تعداده 298 معتمرا ومعتمرة على متن طائرة واحدة، ستنطلق الساعة الواحدة فجر الغد من مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة، مشيرا إلى أن مدة الرحلة ستكون 14 يومًا.

وأضاف صوالحة أن الفوج الثاني سيغادر غدا الثلاثاء، فيما سيغادر الفوج الثالث في 21 مارس الجاري.

وذكر صوالحة أن وزارة الأوقاف أنهت كافة الترتيبات والإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بسفر المعتمرين، سواءً في الجانب الفلسطيني أو الجانب المصري.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري يومي الإثنين والثلاثاء (14 و15 مارس) سيُخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين، مع بقاء العمل في اتجاه الوصول للمسافرين العاديين خلال هذين اليومين.