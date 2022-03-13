امين جامعة الدول العربية يدين الهجوم الإرهابى على أربيل

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل، بعدد من الصواريخ، بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، مما ألحق أضرارا مادية بعدد من المنازل والمباني.

وشدد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دعم الجامعة الكامل للجهود العراقية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف استقرار العراق وأمنه، وتدعو لسرعة الكشف عن حقيقة من يقف وراء هذه الأفعال الإرهابية الخبيثة التي ترمي إلى زعزعة السلم الأهلي في هذا التوقيت الدقيق الذي يسعى فيه العراق إلى تشكيل الحكومة الجديدة.