وزير الصحة الكويتي: نسعى لنقل التكنولوجيا وتصنيع اللقاحات محليا

أكد وزير الصحة الكويتي، خالد السعيد، أن بلاده تسعى لنقل تكنولوجيا اللقاحات الواقية من الأمراض المعدية لتصنيعها محليا “تحسبا لأي طاريء”، وأنها تتواصل في سبيل ذلك مع مؤسسات عالمية تُعنى بإنتاج اللقاحات.

وقال السعيد، في كلمة بمناسبة الاحتفال بإطلاق تصنيع منتجات مختبرات أبوت في الكويت عبر الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية التابعة لشركة ميزان القابضة “إن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني”.

واعتبر أن من أهم دروس وعبر جائحة كورونا أنه “في حالة الطوارئ يجب أن تعتمد الدول على إمكانياتها ومصادرها المحلية”.

وأضاف: “نحن في وزارة الصحة من أهم أهدافنا حاليا هو البدء بأول خطوة لتصنيع الأدوية الحيوية الهامة في الكويت لتلبية الاحتياجات المحلية وربما الإقليمية أيضا في القريب العاجل”.

وخلال الأسابيع الماضية تحسنت المؤشرات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالكويت إلى حد كبير.

وشهد الأسبوع حتى أمس السبت هبوطا في إجمالي الإصابات المسجلة بنسبة 21.5%، فيما سجلت الوفيات انخفاضا بنسبة 25%.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال أسبوع حتى أمس السبت 2972 مقارنة بإجمالي 3786 في الأسبوع الذي سبقه.

وسجل يوم السبت أدنى عدد من الإصابات خلال الأسبوع بواقع 259 حالة.

وطبقا لآخر الأرقام المعلنة من وزارة الصحة فإن الحالات النشطة بالكويت بلغت 4221 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 110 حالات وإجمالي الحالات في أجنحة العناية المركزة 16 حالة فقط.

ووصل إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت منذ بدء الجائحة 625461 بينما بلغ عدد الوفيات 2550 حالة أي 0.41% من مجمل الإصابات.