غزة: تحذير للأونروا من منع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى

حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الأحد، من إصرار إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على تنفيذ قرارها بمنع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى، مؤكدةً أن هذا القرار المجحف يُمثل انتهاكاً متعمداً من الإدارة وتخلي عن مسؤولياتها وواجباتها المتُعلقة باللاجئين والموظفين.

ورأت اللجنة، في بيان صحفي، في هذا القرار مقُدمة لتقليصات جديده بأغلاق أفق التوظيف أمام الخريجين من ذوي الموظفين مما يمس بشكلٍ كبير بدور الأونروا حيث التخوف قائم بالإنهاء التدريجي لدورها استجابةً للمحاولات الصهيونية والأمريكية للانقضاض على حقوق اللاجئين.

وشددت اللجنة علي أن منع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى يعني حرمان غالبية الأسر من حقها في التوظيف، مما يخلق العديد من الإشكالات الاجتماعية والتأثير علي النسيج الاجتماعي نظرا للتداخل بين العائلات الفلسطينية، الأمر الذي سيؤثر سلباً على الخدمات التي تقدمها الاونروا في ظل غياب التوظيف كما أن معيار التوظيف يصبح معتمد أولا علي درجة القرابة وليس علي الكفاءة.

ودعت اللجنة المفوض العام للأونروا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المُجحف الذي يضع برامج الأونروا والتشغيل في مسارات التصفية، مُشددة أنها لن تصمت أمام استمرار إدارة الأونروا على تنفيذ هذا القرار، حيث أنها بصدد تنظيم أنشطة وفعاليات ضاغطة على الإدارة في حال لم تتراجع عنه.

كما تدعو اللجنة الي عدم تطبيق هذا المعيار المرفوض من قبلنا علي الموظفين اليومي المنوي تثبيتهم خلال الأيام القادمة.

ودعت اللجنة الكل الوطني ومختلف الجهات من دائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين العرب في الأونروا والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المعنية بالضغط علي الإدارة للتراجع عن هذا القرار الظالم.