التلفزيون الإيراني: الهجوم الصاروخي على أربيل استهدف قواعد إسرائيلية سرية

أفاد مراسل التلفزيون الإيراني في العراق، اليوم الأحد، إن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت “قواعد إسرائيلية سرية”، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في كردستان قولها إن 12 صاروخا باليستيا أُطلقت من خارج العراق على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال مسؤولون أكراد، في وقت سابق اليوم إن عدة صواريخ سقطت في أربيل.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم ولم تتوافر أي تفاصيل أخرى.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الواقعة بأنها “هجوم شائن” لكنه قال إنه لم يصب أي أمريكي بأذى ولم تلحق أضرار بالمنشأت التابعة للحكومة الأمريكية في أربيل.