السعودية: ضبط 13 ألفا و360 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود فى...

أعلنت السعودية، اليوم السبت، ضبط 13 ألفا و360 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع فى مناطق المملكة كافة، وترحيل 8 آلاف و499 مخالفا.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 3 - 9 من شهر مارس الجاري، أسفرت عن ضبط 13360 مخالفًا منهم 7533 مخالفا لنظام الإقامة، و3884 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1943 مخالفًا لنظام العمل.
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