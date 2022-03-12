انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب بنحو 0.5 في المائة لتغلق دون مستويات 2000 دولار للأونصة، حيث شهد المعدن الأصفر أسبوع متقلب، مع توقعات برفع أسعار الفائدة المحتملة من الفدرالي الأمريكي.
وذكر موقع "سي ان بي سي عربية" اليوم أنه رغم تراجع الذهب في جلسة الجمعة، لكنه ظل على مكاسب أسبوعية بنحو 2 ف المائة، ويأتي صعود الذهب مع تراجع المؤشرات الأمريكية مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع داو جونز للأسبوع الخامس على التوالي.
وارتفع سعر البلاديوم الفوري 0.9 في المائة إلى 2955.62 دولار للأوقية، وسجل المعدن رقمًا قياسيًا في وقت سابق هذا الأسبوع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا، أكبر منتج في العالم، مع قيام الغرب بتوقيع عدد كبير من العقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا.
وانخفضت الفضة بنسبة 0.2 في المائة إلى 25.82 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1070.65 دولار، لكنه سجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر.
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