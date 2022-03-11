أسعار الغاز بأوروبا تواصل انخفاضها
تواصل أسعار الغاز في أوروبا انخفاضها، اليوم الجمعة، حيث وصلت إلى ما دون مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد أن كانت مطلع الأسبوع عند مستوى 3900 دولار.
وبحسب وكالة "نوفوستي" انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل المقبل في مراكز TTF، في بداية التعاملات، بنسبة 7.4 في المائة إلى 1387.6 دولار لكل ألف متر مكعب.
وأظهرت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في الأيام الماضية تقلبات حادة، بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.
وجاء الارتفاع وسط مخاوف من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالأوضاع عبر أوكرانيا، علما أن شركة "غازبروم" الروسية أكدت أن إمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا تستمر بشكل طبيعي.
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