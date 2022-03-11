الذهب يهبط مع ارتفاع عوائد السندات

الذهب يهبط مع ارتفاع عوائد السنداتانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل على خلفية بيانات أشارت لارتفاع كبير في التضخم.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 6ر0 في المائة إلى 91ر1984 دولاراً للأوقية ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 6ر0 في المائة إلى 20ر 1989 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم 2ر0 في المائة إلى 67ر2933 دولاراً وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 9ر0 في المائة إلى64ر25 دولاراً للأوقية في حين انخفض البلاتين7ر0 إلى 23ر1061 دولاراً متجها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير الماضي.