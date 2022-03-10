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روسيا تحظر تصدير التكنولوجيا وأجهزة الاتصالات

أعلنت الحكومة الروسية أنها حظرت تصدير أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية والزراعية والكهربائية والتكنولوجية والسيارات، من بين أشياء أخرى حتى نهاية عام 2022 رداً على العقوبات الغربية. روسيا تحظر تصدير التكنولوجيا وأجهزة الاتصالاتأعلنت الحكومة الروسية أنها حظرت تصدير أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية والزراعية والكهربائية والتكنولوجية والسيارات، من بين أشياء أخرى حتى نهاية عام 2022 رداً على العقوبات الغربية. وبحسب وكالات الأنباء الروسية، تم إدراج أكثر من 200 بند في قائمة الصادرات المحظورة والتي شملت أيضا عربات السكك الحديدية والحاويات والتوربينات وغيرها من السلع. وكانت شركة "ستيلاتتيس" المصنعة للسيارات، التي تنتج وتبيع العلامات التجارية (Peugeot وCitroën وOpel وJeep وFiat) في روسيا، تتطلع إلى بدء تصدير المركبات التجارية الخفيفة محلية الصنع إلى أوروبا الغربية قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا.

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