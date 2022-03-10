الرئيس الفلسطينى يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط السفير تشاي جيون والوفد المرافق له.

وأطلع سيادته، الضيف الصيني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشار الرئيس إلى أن استمرار إسرائيل بتجاهل تنفيذ التزاماتها حسب الاتفاقات الموقعة، والمضي قدما في أعمالها أحادية الجانب، سينهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وأن القرارات الفلسطينية التي أقرها المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته الأخيرة ستكون موضع تنفيذ.

وحمل الرئيس الوفد الصيني تحياته للرئيس شي جين بينغ، وأكد على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة تعزيزها، مشيدا بالمواقف الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية وفي المحافل الدولية كافة، معربا عن تقديره الكبير للتعاون والدعم الاقتصادي الكبير الذي تقدمه الصين لدعم بناء مؤسسات دولة فلسطين.

وأشاد سيادته بالدور الكبير والهام الذي تقوم به الصين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما أشاد بالمبادرات الهامة التي أصلها الرئيس شي جين بينغ من أجل تحقيق السلام العادل ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

بدوره، نقل المبعوث الصيني تحيات الرئيس شي جين بينغ للرئيس محمود عباس، مؤكدا موقف بلاده الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، وأن الصين ستواصل تقديم المساعدات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.