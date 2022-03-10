وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مرسوما بتعيين زياد مكاري وزيرا للإعلام في الحكومة، خلفاً للوزير السابق جورج قرداحي. المرسوم رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022، يأتي بعد نحو 3 أشهر على استقالة قرداحي في 3 من ديسبمر الماضي، وذلك بعد أزمة مع دول الخليج خاصة السعودية إثر تصريحات سابقة لتوليه حقيبة الإعلام في بلاده، وصف فيها الحرب في اليمن بأنها "عبثية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان.. تعيين وزير جديد للإعلام خلفا لقرداحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.