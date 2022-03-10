اختتام أعمال اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي واللجان المعاونة له للاتحاد العربي...

عقد الإتحاد العربي للرياضة العسكرية اجتماعات الجمعية العمومية 36 والمكتب التنفيذي 55 واللجان المعاونة (اللجنة الفنية 46، واللجنة الإعلامية 32) في مدينة الدوحة بدولة قطر تحت رعاية الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية بمشاركة 18 دولة عربية.

افتتح الاجتماع سعادة رئيس أركان القوات المسلحة القطرية بكلمة رحب من خلالها بالوفود المشاركة في الاجتماعات ونقل لهم تحيات الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وتمنياته لهم طيب الإقامة ببلدهم الثاني دولة قطر، وبالتوفيق والنجاح في اجتماعاتهم، والخروج بقرارات وتوصيات مهمة تسهم في تطوير الرياضة العسكرية العربية.

كما ألقى العميد الركن يوسف دسمال الكواري رئيس الإتحاد الرياضي العسكري القطري كلمة أشاد فيها بالحضور المكثف والفعال للدول العربية أعضاء الاتحاد، ونوه بجهودهم في الإسهام بتطوير الرياضة العسكرية العربية لما يتطلع له أبناء قواتنا المسلحة في وطننا العربي الكبير.

بعد ذلك ألقى اللواء خالد شكري رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية بالإنابة كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه وتقديره للقوات المسلحة القطرية علي حسن الضيافة والاستقبال والتنظيم.

كما ألقى الوزير المفوض طارق عبد السلام الأمين العام للإتحاد العربي للرياضة العسكرية كلمة نقل فيها تحيات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط للوفود المشاركة، وتقديره لجهودهم في مواصلة عقد هذه الاجتماعات التي تعود بالفائدة الكبيرة على القوات المسلحة في الدول العربية في المجال الرياضي وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في أعمال هذا الاجتماع، متمنياً لدولة قطر وباقي الدول العربية الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

من ناحية أخرى أعرب رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم) الفرنسي العميد هيرف بيتشريللو في كلمته عن شكره لدولة قطر ولقواتها المسلحة لما تقدمه من دعم للرياضة العسكرية، وللاتحاد العربي للرياضة العسكرية متمنياً مزيداً من التعاون والتنسيق بين الاتحاد الدولي (السيزم) والاتحاد العربي للرياضة العسكرية في كافة المجالات الرياضية العسكرية.

ناقشت الاجتماعات مجموعة من البنود منها تفعيل اللجنة العلمية واعتماد لائحتها الداخلية واعتماد أنشطة وبرامج عام 2022 وتحديد المشرفين عليها من أعضاء المكتب التنفيذي واللجان الفنية والإعلامية، واعتماد نظام منح الأوسمة، وطرح مسألة شغور منصب رئيس الاتحاد، ورغبة الجمعية العمومية في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للاتحاد إلى جانب اعتماد توصيات المكتب التنفيذي واللجنة الفنية واللجنة الإعلامية.

وفي ختام هذه الاجتماعات أصدرت الجمعية العمومية عدداً من القرارات والتوصيات ستساهم في النهوض وتطوير الرياضة العسكرية بالبلدان العربية، تحقيقاً لأهداف العمل العربي المشترك.