قطاع الشؤون الاجتماعية يعقد الاجتماع الثامن لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة...

عقد قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة الاجتماع الثامن لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء يوم 10 مارس/آذار 2022 عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك استناداً للقرار الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7833 بتاريخ 7/9/2014 في دورته العادية (142) بشأن دورية انعقاد اجتماعات التشاور الإقليمية حول الهجرة في المنطقة العربية.

وقد تم افتتاح الاجتماع بكلمة مسجلة لمعالي السفيرة د. هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أكدت فيها على حرص الأمانة العامة على التحضير الجيد لمشاركة المنطقة العربية في المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية، وأشارت إلى جهود الأمانة العامة لاستعراض الاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية. كما أشادت سيادتها بالدور الذي قامت به الدول العربية واستجابتها السريعة خلال التطورات الجارية في أوكرانيا فيما يتعلق بالجاليات المقيمة هناك.

ركز الاجتماع على آخر المستجدات بشأن عملية استعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، وتحضير الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية الذي سيعقد بنيويورك في الفترة من 17-20 مايو 2022. كما قامت كل من السيدة/ كارميلا جودو- المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة/ مهريناز العوضى- مدير قطاع العدالة الاجتماعية والسكان والتنمية الشاملة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، بعمل مداخلتين حول المستجدات بشأن استعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتحضير لمنتدى استعراض الهجرة الدولية. كما تم تخصيص جلسة للدول الأعضاء لعرض جهودها في عملية استعراض الاتفاق العالمي للهجرة على المستوى الوطني والإقليمي ورؤيتها للمشاركة الفعالة في منتدى استعراض الهجرة الدولية.

وقد أكد المشاركون خلال الاجتماع على رفض النبرة العنصرية التي سادت الخطاب الإعلامي في الأزمة الأوكرانية وطالت اللاجئين من الدول العربية، ونبذ أي شكل من أشكال التفرقة والتعصب، كما دعوا إلى مواجهة ظاهرة العداء للأجانب والتمييز ضدهم بجدية.

وصدر عن الاجتماع بياناً ختامياً لرفعه إلى منتدى استعراض الهجرة الدولية كمساهمة من عملية التشاور العربية تضمن أبرز النقاط التي تؤكد عليها الدول العربية فيما يخص متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة. كما ناقش الاجتماع مضمون البيان الذي سيصدر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو 2022) وهو أحد البنود الدائمة على جدول أعمال اجتماعات عملية التشاور، إلى جانب مناقشة خطة عمل عملية التشاور لعامي 2022-2023.