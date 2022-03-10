إضراب شامل في جبل المكبر بالقدس احتجاجا على سياسة هدم المنازل

عم الإضراب الشامل اليوم الخميس، بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة احتجاجًا على سياسة هدم المنازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق مصادر مقدسية، فإن المحال التجارية أغلقت أبوابها، فيما علقت لافتات بالبلدة تعبر عن رفض سكانها محاولات تهجيرهم من خلال تكثيف عمليات الهدم.
ونظم سكان البلدة في الأسابيع القليلة عدة وقفات جماهيرية أمام بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال، وذلك رفضًا لسياسة تدمير منازلهم باستمرار وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة.
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