أعلنت الجزائر تعيين مرشحها الجزائرى محند صالح لعجوزى، أمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العربية. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال157 المنعقدة، اليوم الأربعاء، بالقاهرة.

يذكر أن محند لعجوزي، هو دبلوماسي جزائري، شغل العديد من المناصب الهامة، كان آخرها سفير الجزائر لدى سلطة عمان، ومن ثم سفيرا للجزائر لدى جمهورية مصر العربية، وممثلا دائما لها لدى جامعة الدول العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين الجزائرى صالح لعجوزى أمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.