الشيخ محمد بن زايد يؤكد أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بأوكرانيا



تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو تناول مستجدات أزمة أوكرانيا، وفق لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في أوكرانيا.

وفى وقت سابق أعلنت بكين اليوم الأربعاء أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستقدم مساعدات إنسانية لنظيرتها الأوكرانية بناء على طلب الجانب الأوكرانى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لى جيان- فى مؤتمر صحفى، نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية- إن الإمدادات بقيمة 5 ملايين يوان (نحو 791 ألف دولار أمريكي)، وتشمل المواد الغذائية والضروريات اليومية.

وأوضح المتحدث أن "الدفعة الأولى من الإمدادات شحنت من بكين اليوم الأربعاء"، مشيرا إلى أنه سيجرى تسليم الدفعات الأخرى إلى جمعية الصليب الأحمر الأوكرانية "في أقرب وقت ممكن عبر الوسائل المناسبة".

وتزداد المعاناة التى يواجهها سكان مدن أوكرانيا التى تتعرض لـ القصف الروسى، حيث أشارت تقارير إلى أن الآلاف محاصرون فى بعض المدن بدون غذاء أو مياه نظيفة للشرب ويعتمدون على المساعدات، فيما تزداد أعداد اللاجئين بشكل كبير.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هناك مخاوف متزايدة من أزمة إنسانية متفاقمة تشهدها أوكرانيا والتى تركت عشرات الآلاف بدون غذاء أو ماء أو كهرباء أو تدفئة فى مدن الجنوب المحاصرة وغيرها.