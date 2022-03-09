السودان يعلن عن زيادات غير مسبوقة في وارد مياه النيل الأبيض

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الأربعاء، عن زيادات غير مسبوقة في وارد مياه النيل الأبيض؛ من الأحباس العليا.

وقالت الإدارة العامة للخزانات في مؤتمر صحفي، إن التصرفات خلف خزان جبل أولياء في زيادة متوالية، وذلك حسب الزيادات الواردة من الأحباس العليا والتي لم يسبق لها مثيل خلال الـ 20 سنة الماضية.

وأعلنت إدارة الخزانات عن تفريغ الخزان خلال الأيام القادمة؛ وناشدت المواطنين خلف وأمام الخزان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وكان وزير الري والموارد المائية المكلف في السودان ضو البيت عبد الرحمن منصور، قد دعا لضرورة التوصل لتفاهمات بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا تؤسس لعملية تفاوض سلسة وفعالة تحقق مصالح الشعوب عبر الاستفادة من فشل المفاوضات الماضية التي رعاها الاتحاد الإفريقي، والتي لم تقد لنتائج بشأن سد النهضة.

وقال وزير الري إن السودان هو الأكثر حاجة للتوافق بين الدول الثلاث وتأثره سلبا من تطاول أمد التفاوض دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.