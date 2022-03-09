وزير خارجية الكويت: سنواصل دعمنا للعمل العربي المشترك

قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح إن بلاده سوف تواصل العمل على دعم العمل العربي المشترك بعد فترة ترؤسها لمجلس الجامعة العربية، خلال الدورة السابقة، معربا عن امتنانه لدعم الدول العربية والجامعة العربية وامينها العام أحمد ابو الغيط، لبلاده خلال رئاستها للمجلس.

واضاف، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأربعاء بمقر الامانة العامة، ان بلاده سعت لتوحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا، مشيرا الى قيادتها للعديد من الفعاليات لدعم الدول العربية، منها مؤتمر دعم ليبيا، بالاضافة إلى ترؤسها لاجتماع بمقر الكوبت الدائم لدى الامم المتحدة تزامنا مع اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر الماضي، كما ترأست اجتماعا للمندوبين الدائمين لمناقشة انتهاكات ميليشيات الحوثي، كما استضافة اجتماعا تشاوريا لوزراء الخارجية العرب بالكويت، ناهيك عن اجتماع اخر لمناقشة الازمة الأوكرانية، كما تقدمت بمبادرات لدعم لبنان وتحقيق الأمن الغذائي في الدول العربية.

وأوضح أن الوضع في فلسطين ما زال متدهورا، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حل الدولتين وتأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مثمنا قرار الاتحاد الافريقي بتجميد عضوية إسرائيل كعضو مراقب والدول العربية الافريقية التي دفعت نحو اتخاذ هذا القرار.

وعن الأزمة الراهنة في أوكرانيا، قال الصباح إن الموقف العربي واضح ويقوم على ضرورة احترام القانون الدولي والحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي، داعيا الأمم المتحدة لتحمل المسؤولية تجاه الاوضاع القائمة هناك.