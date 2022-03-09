الذهب يبتعد عن أعلى مستوياته

الذهب يبتعد عن أعلى مستوياتهارتفعت أسعار الذهب بشكل حاد متجهة نحو أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث أقبل المستثمرون على شراء الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة بشأن أزمة أوكرانيا وتأثير حظر محتمل على النفط الروسي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبحسب ما أورده موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.7 في المائة إلى 2051 دولارًا للأوقية، وبلغت آخر مرة ذروتها عند 2072.50 دولارًا في أغسطس 2020.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.1 في المائة إلى 2058 دولارًا للأوقية.

في غضون ذلك، أبقت المخاوف بشأن نقص إمدادات البلاديوم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا أكبر منتج للمعدن المحفز للسيارات، سعره بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

ويعد المعدن الأصفر والذي ارتفع قرابة 13 في المائة هذا العام، مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم.

وقفز البلاديوم 8.8 في المائة إلى 3157.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3440.76 دولار الاثنين، مُسجلًا مكاسب بأكثر من 60 في المائة هذا العام.

كما قفز البلاتين 4.8 في المائة إلى 1170.50 دولار للأونصة، بينما ارتفعت الفضة 4.5 في المائة إلى 26.89 دولار.