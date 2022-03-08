العراق.. القبض على 31 متهما رفعوا أسعار المواد الغذائية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على 31 متهما من الذين رفعوا أسعار المواد الغذائية في مختلف المحافظات.
العراق.. القبض على 31 متهما رفعوا أسعار المواد الغذائيةالعراق.. ضبط ثلاثة أطنان من الأدوية المهربة في بغداد
وذكرت في بيان صحفي: "بعد المحاولة الفاشلة التي قام بها بعض ضعاف النفوس لرفع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والمتاجر، وبهدف الوقوف لهم بالمرصاد من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، شرعت مفارز الوكالة بحملة كبرى خلال اليومين الماضيين في مختلف محافظات البلاد".
وأضافت، أن "الوكالة استنفرت جهودها للقضاء على هذه الحالات، وتمكنت من القبض على 31 متهما مخالفا من الذين رفعوا أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين".
وحذرت وكالة الاستخبارات العراقية وفقا للبيان، من "العبث بالأمن الاقتصادي" وأشارت إلى أنها "لن تسمح بأي خرق للقانون، وستضرب بيد من حديد خلال هذه الحملة المكثفة".
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