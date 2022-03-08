الخارجية الأردنية: تأمين عدد من الرعايا في أوكرانيا للخروج من مدينة سومي

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تأمين ركوب عدد من رعاياها في أوكرانيا وعائلاتهم على حافلة عليها جنسيات أخرى، فيما تمكن عدد آخر من استخدام المركبات الصغيرة لغايات النقل لجهات خارج مدينة سومي الأوكرانية.
وأوضحت الخارجية الأردنية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية- أن خلية الأزمة في الوزارة والسفارة الأردنية في العاصمة أنقرة، عملت منذ فجر اليوم الثلاثاء، على ضمان أكبر عدد من المركبات لنقل الأردنيين من خلال نقاط الاتصال مع الجالية في أوكرانيا والسلطات المحلية في مدينة سومي.
وتتابع خلية الأزمة الآن عملية النقل بالتنسيق مع نقاط الاتصال في مدينة سومي لحصر أسماء الأردنيين الذين تمكنوا من الصعود على وسائط النقل، مؤكدة استمرار العمل على تأمين من تبقى من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم.
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