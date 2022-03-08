دوت الخليج -

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 95ر20 نقطة وبنسبة 50ر0بالمائة، ليغلق عند مستوى 04ر4223نقطة . ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 95ر20 نقطة وبنسبة 50ر0بالمائة، ليغلق عند مستوى 04ر4223نقطة . وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن قيمة التداول بلغت 703ر7 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 3ر14 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 082ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 21ر22مليار ريال عُماني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.