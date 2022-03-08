أبو الغيط يستقبل السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس الجاري السيد روبرت فلويد السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط تباحث مع السيد فلويد حول مجمل التطورات المتعلقة بعمل اللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بعد مرور 25 سنة على تاريخ فتح المعاهدة للتوقيع. وأكد أبو الغيط في هذا الصدد على أهمية المعاهدة في منع التحسين النوعي للأسلحة النووية بما يساهم في جهود إخلاء العالم من الأسلحة النووية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد على أن جهود الدول العربية تنصب على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي سيتحقق حتما إذا تم التوصل إلى تسوية عادلة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية، وتخلت إسرائيل عن أسلحتها النووية وأخضعت منشآتها وأنشطتها النووية للرقابة.

كما أوضح أبو الغيط أن استجابة إسرائيل للدعوات المطالبة بانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من شأنه المساهمة في تعزيز منظومة عدم الانتشار وإضفاء المزيد من المصداقية على الصكوك الدولية في هذا الشأن والتي لم تنضم إسرائيل إلى أي منها. ​