بيان جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

منذ 1977 يحتفل العالم في الثامن من مارس/أذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، تقديراً وعرفاناً بأدوار النساء المختلفة في تقدم مجتمعاتهن، ويعد اليوم العالمي للمرأة هو فرصة ودعوة للحشد من أجل دعم قضايا المساواة بين الجنسين على المستوى الإقليمي والدولي،

ويأتي موضوع الاحتفال هذا العام حاملاً شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام" في اتساق مع الموضوع ذي الأولوية للدورة السادسة والستين المقبلة للجنة وضع المرأة (CSW66): حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية".

وفي هذا السياق، اعتمدت لجنة المرأة العربية في دورتها الحالية (يناير 2022) "البيان العربي التحضيري للجنة وضع المرأة (د.66)، والذي حدد خمسة محاور رئيسية توافقت عليها الدول العربية الأعضاء لتشكل أولويات المنطقة العربية حول قضية تغير المناخ وعلاقتها بتحقيق تكافؤ الفرص والتوازن والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وجاءت هذه الأولويات في مجالات تعزيز قدرة المرأة الاقتصادية على الاستجابة لتغير المناخ وتحقيق المرونة الاقتصادية، وضمان الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات والأمن الغذائي خلال تغير المناخ والكوارث، وتحقيق السلم والأمن في ظل تغير المناخ، وحماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف في سياق تغير المناخ والكوارث، ودعم البحوث والدراسات وتوفير البيانات المتعلقة بتغير المناخ وتمكين المرأة.

وبهذه المناسبة، تنظم الأمانة العامة فعالية مشتركة تحت عنوان "المرأة العربية، تميز وتطلع" بالتعاون مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، وبمشاركة معالى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبو الغيط وذلك عبر المنصة الرقمية بتاريخ 7 مارس 2022، في إطار إبراز وتثمين مجهودات دور السيدات كونهن رائدات في القطاعات المختلفة من خلال تكريم عدد من السيدات المتميزات من كافة أنحاء الوطن العربي.

هذا وتشيد جامعة الدول العربية بالجهود العربية السباقة والمميزة من الدول الأعضاء وبالمبادرات الريادية في مجال التخفيف من حدة آثار تغير المناخ منها على سبيل المثال لا الحصر "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" والتي انعقدت في إطارها "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" بالرياض بالمملكة العربية السعودية (أكتوبر 2021)، كما تشير إلى أهمية "إعلان الرباط" الصادر عن "المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، الذي احتضنته المملكة المغربية (نوفمبر 2021).

كذلك تثمن جامعة الدول العربية اختيار جمهورية مصر العربية رسمياً لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 لعام 2022 ، وكذلك اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة COP28 لعام 2023 ، وجميعها جهود عربية حثيثة تعكس اهتمام الدول الأعضاء بالمتغيرات الحالية التي تؤثر بشكل مباشر وملحوظ على حياتنا اليومية.

وفي سياق متصل، تعمل الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة) على إطلاق مبادرة إقليمية مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تمكين مشاركة المرأة في الاقتصادات الخضراء والزرقاء والزراعة المقاومة لتغير المناخ في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تعزيز قدرة المرأة الاقتصادية على الاستجابة لتغير المناخ وتحقيق المرونة الاقتصادية لها. كذلك تعمل في الوقت الحالي على إعداد المراجعة الإقليمية الأولى لوثيقة " إعلان القاهرة للمرأة: أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 2030" بعد خمس سنوات، لتتواكب مع المستجدات على الأجندة الدولية بما فيها موضوع " المرأة والبيئة".

وتؤكد جامعة الدول العربية على التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول الأعضاء لدعم قضايا تمكين المرأة على المستوى الإقليمي والدولي، وفي هذا اليوم، توجه التقدير والامتنان للمرأة العربية على قيامها بأدوارها المتعددة والريادية للنهوض بالأمة العربية على مختلف الأصعدة.