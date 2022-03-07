أسعار النفط عند أعلى مستوياتها منذ 2008
قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 لمخاوف تتعلق بالإمدادات بسبب إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس مع حلفائها الأوروبيين فرض حظر على استيراد النفط الروسي واحتمال تأخر عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.
وذكر موقع "سي ان بي سي عربية" أنه في الدقائق القليلة الأولى من التداول، وصل خام برنت إلى 139.13 دولارًا للبرميل، وبلغ الخام الأمريكي 130.50 دولارًا.
وسجل بذلك كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2008.
وبحلول الساعة 10:17 بتوقيت غرينتش، انخفضت بعض تلك المكاسب ليرتفع خام برنت 6.60 دولار أو 5.6 في المائة إلى 124.71 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 6.67 دولار أو 5.8 في المائة إلى 122.35 دولار.
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