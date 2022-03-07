الذهب يلامس مستويات 2000 دولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، لتلامس حد 2000 دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع اقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المائة إلى 1986.83 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس 2021 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 في المائة إلى 1992.00 دولار.
وارتفع البلاديوم 4.3 في المائة إلى 3130.16 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة.
كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 25.76 دولار للأونصة بينما قفز البلاتين 2 في المائة إلى 1143.47 دولار.
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