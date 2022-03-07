فلسطين: من سخريات السياسة محاولة الاحتلال الوساطة لحل أزمة أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إنه يتطلع إلى أن تضع الحرب أوزارها في أوكرانيا بما يكفل الأمن والسلام الدوليين ويحافظ على سلامة المدنيين.

ودعا اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بتطبيق القانون على إسرائيل وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين.

وأضاف اشتية: “من سخريات السياسة الدولية أن تحاول إسرائيل الدولة المحتلة لفلسطين أن تكون وسيطا لحل الأزمة في أوكرانيا”.

وحيا رئيس الوزراء الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية بأن أي علاقة مع إسرائيل، يجب أن يسبقها زوال الاحتلال وإحلال السلام في فلسطين.

وقال: “تم إجلاء 1100 فلسطيني في أوكرانيا معظمهم من الطلبة وسوف نبحث مع وزير التعليم العالي إمكانية استيعابهم في الجامعات الفلسطينية لتمكينهم من متابعة دراستهم حسب رغباتهم”.

وشدد اشتية على دعم مجلس الوزراء للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الذين يخوضون خطوات نضالية ضد محاولات إدارة السجون سحب منجزاتهم التي حققوها بتضحياتهم.

وطالب اشتية الفنانين والممثلين بمقاطعة ما يسمى “مؤسسة السامره السينمائية” في مستعمرة بركان المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وتنتج أعمالا عنصرية.