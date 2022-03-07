انطلاق اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

انطلقت، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية (157) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير على الحلبي مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية خلفا لدولة الكويت، وبمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وذلك للإعداد والتحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الأربعاء برئاسة لبنان.

ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين، مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن (11) بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156-157، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وهذا الملف يتناول عددا من العناوين منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه من الأراضي العربية المحتلة.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول "الشؤون العربية والأمن القومي" ويتضمن عددا من القضايا منها التضامن مع لبنان، تطورات الوضع فى سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.