الكويت: نرفض استخدام القوة والتلويح بها فى العلاقات الدولية

قال مساعد وزير الخارجية الكويتي ناصر القحطاني، إن بلاده سعت خلال رئاستها لمجلس الجامعة العربية على تقديم الدعم للدول العربية في مواجهة التحديات الجسيمة، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، مؤكدا موقفهم الداعم لحل الدولتين.

وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة اليوم الاثنين، أن الكويت ترفض مبدأ استخدام القوة أو التلويح بها في العلاقات الدولية.

وأشار القحطاني، إلى الأزمة الأوكرانية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول واستقرارها خاصة وأن التطورات الاخيرة تمثل تطورا كبيرا في العلاقات الدولية.