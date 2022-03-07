القوى الفلسطينية تعلن الإضراب الشامل حداداً على أرواح الشهداء

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، الإضراب الشامل حدادًا على الشهيدين كرم قواسمي، ويامن جفال اللذين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الأحد.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية، في بيان صحفي، كافه أبناء الشعب الفلسطيني للنفير العام والمواجهة المباشرة مع الاحتلال ردا على جرائمه المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين.

واستُشهد أمس الشاب كريم جمال قواسمي على أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد إعدامه بشكل مباشر بحجة تنفيذه عملية طعن، فيما استُشهد الفتى يامن نافز جفال خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، عن استشهاد الطفل يامن نافز جفال (16 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها طفل بالرصاص، قبل أن يتم اعتقاله.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذ المصاب، ومنعتها من الوصول إليه، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض يوميا لجملة من الجرائم والانتهاكات العنصرية، سواء فيما يتعلق باستهداف المدنيين، أو هدم المنازل والمنشآت، وصولا إلى عمليات التوسع الاستيطاني والتهويد التي تقوم بها المنظمات الصهيونية وبدعم مباشر وكامل من الحكومة الإسرائيلية.