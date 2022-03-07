الأمم المتحدة قلقة إزاء إغلاق حقول النفط في ليبيا وتعليق بعض الرحلات...

عبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، عن قلقها إزاء التقارير عن إغلاق حقول النفط وتعليق بعض الرحلات الجوية المدنية في البلاد.

وكتبت وليامز، عبر "تويتر": "أتابع بقلق التقارير التي تتحدث عن إغلاق حقول النفط وتعليق بعض الرحلات الجوية المدنية"، مؤكدة أن "حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد حق أساسي ويجب استئناف جميع الرحلات الجوية المدنية".

وأضافت: "إن تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل. لذا ينبغي رفع إغلاق النفط هذا".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، تعليق إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين، بعد أن أقدمت مجموعة مسلحة على إغلاق صمامات ضخ الخام في الموقعين.