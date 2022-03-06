العاهل الأردني يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري

تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكر الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني استقبل في قصر بسمان الزاهر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي نقل الرسالة من تبون.

وأكد العاهل الأردني "عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والحرص على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات"، مشددا على "أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية".

وجاء في بيان الديوان الملكي أن اللقاء تناول "جملة من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن لعمامرة "قام بزيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وتعزيز وتيرة التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، حيث استقبله الملك عبد الله الثاني، الذي تسلم منه "رسالة خطية من أخيه" تبون.

وبحسب الوزارة، "شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية وتداعياتها المحتملة على المنطقة العربية، وذلك في منظور القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في غضون هذا العام".