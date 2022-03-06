وصول 20 ألف طن من القمح الروسي مساعدة للشعب السوداني

وصلت إلى السودان أمس السبت 20 ألف طن من القمح الروسي في إطار منحة إنسانية قدمتها روسيا للشعب السوداني، حسب وكالة الأنباء السودانية اليوم الأحد.

واستقبل والي البحر الأحمر المكلف بالإنابة فتح الله الحاج هذه المساعدة في ميناء بورتسودان جنوبي البلاد، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين السودان وروسيا.

وأعرب عن شكره وتقديره للشعب الروسي على هذا الدعم المقدر.

من جهته أشار غيورغي أمبارتسوميان رئيس القسم القنصلي بالسفارة الروسية في الخرطوم إلى عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها، مؤكدا استمرار دعم روسيا للسودان، وأعرب عن تمنياته للشعب السوداني بدوام التطور والازدهار.