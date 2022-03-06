الصحة العالمية: وقوع هجمات على مراكز طبية بأوكرانيا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد، إن المنظمة أكدت وقوع “عدة” هجمات على مراكز للرعاية الصحية في أوكرانيا وأنها تتحقق من هجمات أخرى.

وقال في رسالة على تويتر إن الهجمات أوقعت عددا من القتلى والمصابين.

ومضى قائلا: “الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها انتهاك للحياد الطبي وهي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.

وفي رسالته الموجزة لم يورد تيدروس اسم روسيا التي بدأت غزوا لأوكرانيا يوم 24 فبراير.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات عن فشل تطبيق وقف إطلاق النار أمس السبت الذي كان سيسمح للمدنيين بالفرار من ماريوبول وفولنوفاخا، وهما مدينتان في جنوب أوكرانيا تحاصرهما القوات الروسية. ووصل الأوكرانيون الذين تمكنوا من الفرار إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا المجاورة وأماكن أخرى.

وقال مفاوضون أوكرانيون إن جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار ستنعقد غدا الإثنين لكن موسكو كانت أقل تحديدا بشأن الموعد.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بثه التلفزيون مساء أمس السبت، السكان في المناطق التي تحتلها القوات الروسية إلى القتال.

وقال: “يجب أن نخرج ونطرد هذا الشر من مدننا”، متعهدا بإعادة بناء البلاد.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأحد إن القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا لكن شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي.

وذكرت المخابرات العسكرية البريطانية في تحديث: “ما زال حجم وقوة المقاومة الأوكرانية يشكلان مفاجأة لروسيا”.

وأضافت أن روسيا ردت باستهداف المناطق المأهولة في العديد من المواقع من بينها خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أطلق ما أسماه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير، أنه يريد أوكرانيا محايدة “منزوعة السلاح” وشبه العقوبات الغربية “بإعلان حرب”.

وشجبت أوكرانيا والدول الغربية أسباب بوتين ووصفتها بأنها ذريعة لا أساس لها للغزو وفرضت عقوبات شاملة تهدف إلى عزل موسكو وشل اقتصادها.